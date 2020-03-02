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Райкович: в этом сезоне в Единой лиге ВТБ очень серьезная конкуренция

Райкович: в этом сезоне в Единой лиге ВТБ очень серьезная конкуренция
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

«Хочу поздравить обе команды, это была очень тяжелая игра. В этом сезоне в Единой лиге ВТБ очень серьезная конкуренция. «Енисей» шел на пятом месте перед этой игрой. Я очень рад, что мои игроки сегодня выдержали. Поздравляю их с победой, впереди нас ожидают новые задачи и вызовы», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча «Енисея» и «Астаны» завершилась победой гостей со счётом 78:64 (18:22, 20:17, 22:14, 18:11).

«Астана» после этой победы занимаерт шестую строчку в турнирной таблице регулячрного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Енисей» идёт на девятой позиции.

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