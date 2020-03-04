Отложенный матч Еврокубка между «Виртусом» и «Дарушшафакой» пройдёт 5 марта

Перенесённый матч Топ-16 Еврокубка между итальянским «Виртусом» и турецкой «Дарушшафакой» состоится в Белграде завтра, 5 марта, сообщает официальный сайт турнира.



Изначально встреча между «Виртусом» и «Дарушшафакой» должна был состояться 4 марта в Турции.



Напомним, руководство Евролиги приняло решение перенести матч из-за того, что МИД Турции запретил въезд в страну людям, посещавшим Италию на протяжении последних двух недель.



По последним данным, число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Италии выросло до 79 человек. Всего заболело от него в стране около 2500 человек. Италия является четвёртой страной по количеству заразившихся новым вирусом. Всего в мире зарегистрировано 94 250 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.