Понитка: в матче с ЦСКА «Зенит» смотрелся лучше, чем в последних играх

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».



«Да, мы совсем недавно играли против ЦСКА, но сейчас никто не думает об усталости, потому что все давно привыкли к графику Евролиги. В Москве мы смотрелись уже лучше, чем в последних матчах, и прогрессируем. Против «Жальгириса» нам просто нужно продолжать придерживаться тренерского плана и делать то, что мы должны. Тем более мы играем на своём паркете, и это значит, что должны показывать ещё более высокий уровень игры, уровень энергии и уровень самоотдачи», — приводит слова Понитки официальный сайт санкт-петербургской команды.



Матч состоится завтра, 5 марта, в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.