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«Калев» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Астану»

«Калев» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» принимала таллинский «Калев».

Матч прошёл в плотной и конкурентной борьбе, в ходе встречи лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Исход поединка решился в самой концовке. «Калев» сумел мобилизоваться и одержать победу со счётом 83:78. Таким образом, команда из Эстонии прервала серию поражений из трёх встреч. «Астана» проиграла в четвёртый раз в последних пяти матчах.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 9 передач. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов в активе Янари Йоэсаара. У «Астаны» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов на счету Душана Ристича.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
78 : 83
Калев
Таллин, Эстония
Астана: Холт - 19, Ристич - 17, Хилл - 17, Крокетт - 11, Флоренс - 5, Хилл - 4, Жигулин - 3, Гаврилов - 2, Майдекин, Марчук, Мурзагалиев, Пан
Калев: Виналес - 26, Йыэсаар - 23, Коттон - 8, Сокк - 8, Финке - 8, Китсинг - 5, Кангур - 3, Киллея-Джонс - 2, Дорбек, Курбас, Паасоя, Райэсте
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