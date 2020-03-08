«Калев» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Астану»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» принимала таллинский «Калев».

Матч прошёл в плотной и конкурентной борьбе, в ходе встречи лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Исход поединка решился в самой концовке. «Калев» сумел мобилизоваться и одержать победу со счётом 83:78. Таким образом, команда из Эстонии прервала серию поражений из трёх встреч. «Астана» проиграла в четвёртый раз в последних пяти матчах.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Виналес, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 9 передач. Дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов в активе Янари Йоэсаара. У «Астаны» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов на счету Душана Ристича.