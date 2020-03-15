Фурнье сообщил, что неизвестные украли воду с его двора из-за паники на фоне коронавируса
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Эван Фурнье сообщил, что на фоне паники из-за коронавируса кто-то украл четыре упаковки воды с его двора.
«Люди настолько напуганы, что кто-то украл четыре упаковки воды, которые были доставлены к нашему дому и были с нашей стороны ворот. Печально», — написал Фурнье в своём «твиттере».
Матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.
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