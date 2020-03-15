Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Фурнье сообщил, что неизвестные украли воду с его двора из-за паники на фоне коронавируса

Фурнье сообщил, что неизвестные украли воду с его двора из-за паники на фоне коронавируса
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Эван Фурнье сообщил, что на фоне паники из-за коронавируса кто-то украл четыре упаковки воды с его двора.

«Люди настолько напуганы, что кто-то украл четыре упаковки воды, которые были доставлены к нашему дому и были с нашей стороны ворот. Печально», — написал Фурнье в своём «твиттере».

Матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020