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Наварро вошёл в сборную десятилетия Евролиги

Наварро вошёл в сборную десятилетия Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Легендарный испанский баскетболист, экс-защитник «Барселоны» Хуан Карлос Наварро стал вторым игроком, включённым в сборную десятилетия Евролиги, сообщает официальный сайт организации. В голосовании приняли участие болельщики, журналисты, игроки и главные тренеры клубов.

Наварро — один из знаковых баскетболистов в истории Евролиги. Первый игрок в истории, кому удалось покорить отметку в 3000 и 4000 набранных очков. Лучший снайпер турнира по количеству точных бросков с дальней дистанции (623).

39-летний Наварро завершил карьеру в 2018 году. В составе «Барселоны» дважды выигрывал Евролигу и восемь раз становился чемпионом Испании. В составе национальной команды — дважды обладатель золота Евробаскета, чемпион мира, многократный призёр Олимпийских игр.

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