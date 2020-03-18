НБА может провести серии плей-офф на ранних стадиях до трёх побед

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает несколько сценариев после возобновления сезона, сообщает ESPN. Среди предложенных вариантов есть тот, при котором лига может на ранних стадиях плей-офф проводить матчи не до четырёх, а до трёх побед, что позволит сократить серию.



Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.



Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант.