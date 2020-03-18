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НБА может провести серии плей-офф на ранних стадиях до трёх побед

НБА может провести серии плей-офф на ранних стадиях до трёх побед
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает несколько сценариев после возобновления сезона, сообщает ESPN. Среди предложенных вариантов есть тот, при котором лига может на ранних стадиях плей-офф проводить матчи не до четырёх, а до трёх побед, что позволит сократить серию.

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Вчера, 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант.

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