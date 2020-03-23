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Руди Гобер рассказал о симптомах заражения коронавирусом

Руди Гобер рассказал о симптомах заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Французский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер рассказал о симптомах заражения коронавирусом.

«Хочу поделиться с вами новой информацией. Потеря обоняния, вкусовой чувствительности — один из симптомов заражения коронавирусом, потому что в последние четыре дня я ничего не чувствую. Кто-нибудь испытывает то же самое?», — написал Руди Гобер в своём «твиттере».

Именно заражение Гобера стало причиной приостановки сезона в НБА. О том, что француз инфицирован, стало известно перед матчем регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер». Игроки обеих команд были немедленно уведены с площадки. Ранее Гобер шутил над коронавирусом, а на одной из пресс-конференций специально потрогал все микрофоны в знак поддержки журналистов, которых лишили доступа в раздевалки команд.

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