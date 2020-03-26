Леброн Джеймс: так ждал возвращения в Кливленд, это особенное место

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса он лишился возможности посетить Кливленд. В ночь на 27 марта по московскому времени команда Джеймса должна была встретиться с «Кливленд Кавальерс» на арене команды из штата Огайо.
«Так ждал возвращения в Кливленд, чтобы сыграть сегодня перед своей семьёй, друзьями, болельщиками. Здесь я провёл 11 лет карьеры. Это всегда будет особенным местом для моего сердца. До следующей встречи», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Леброн Джеймс долгое время выступал в составе «Кливленд Кавальерс». Здесь он начал карьеру в НБА и вернулся в Огайо после выступлений за «Майами Хит». В 2016 году Леброн помог «Кливленду» завоевать первое в истории чемпионство.
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