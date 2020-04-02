Единая лига ВТБ опубликовала подборку лучших моментов сезона с участием Алексея Шведа

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоролик с подборкой лучших моментов с участием разыгрывающего подмосковных «Химок» Алексея Шведа в сезоне-2019/2020.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса. В «Химках» ряд игроков по этому поводу выразили открытое недовольство, так как команда лидировала на протяжении всего первенства и в 19 матчах потерпела лишь одно поражение.
Позже в РФБ сообщили, что «именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает».
На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.
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