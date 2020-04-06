Единая лига ВТБ бесплатно покажет лучшие матчи в истории турнира

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила о старте серии показов лучших матчей в истории турнира, которая насчитывает уже 11 сезонов. Игры будут транслироваться на официальном YouTube-канале лиги.



Первый матч будет показан сегодня, 6 апреля. Болельщики увидят одно из самых ярких противостояний в истории «Дерби Ленинградки» — игру «Химок» и ЦСКА, которая состоялась 4 марта 2019 года в рамках регулярного чемпионата. Именно в том матче защитник химчан Алексей Швед обновил карьерный рекорд результативности, набрав 37 очков.



8 апреля лига покажет матч регулярного чемпионата сезона-2013/2014 между «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом», а 10 апреля — пятую игру полуфинальной серии плей-офф-2017 между «Зенитом» и «Химками».

Все показы начнутся в 16:00 мск.