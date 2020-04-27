Защитник «Зенита» Воронов: мечтал попасть в сборную России из-за фирменного костюма

Защитник петербургского «Зенита» Евгений Воронов рассказал, что в детстве он мечтал попасть в баскетбольную сборную России из-за фирменного костюма, который носили игроки национальной команды.



«В детстве мечтал попасть в сборную России, потому что видел, как ребятам выдают фирменные спортивные костюмы на клёпках. У нас такого вообще не было. Сейчас это тяжело представить, но у меня было сокровенное желание: получить экипировку сборной и ходить в ней. Особенно эти штаны на клёпках. Была такая цель», — приводит слова Воронова «Р-Спорт».



В составе сборной России Воронов стал бронзовым призёром Олимпиады-2012 в Лондоне. Он играл за национальную команду также на чемпионате мира-2010 и чемпионате Европы-2013.