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Защитник «Зенита» Воронов: мечтал попасть в сборную России из-за фирменного костюма

Защитник «Зенита» Воронов: мечтал попасть в сборную России из-за фирменного костюма
Баскетбол / Евролига 0

Защитник петербургского «Зенита» Евгений Воронов рассказал, что в детстве он мечтал попасть в баскетбольную сборную России из-за фирменного костюма, который носили игроки национальной команды.

«В детстве мечтал попасть в сборную России, потому что видел, как ребятам выдают фирменные спортивные костюмы на клёпках. У нас такого вообще не было. Сейчас это тяжело представить, но у меня было сокровенное желание: получить экипировку сборной и ходить в ней. Особенно эти штаны на клёпках. Была такая цель», — приводит слова Воронова «Р-Спорт».

В составе сборной России Воронов стал бронзовым призёром Олимпиады-2012 в Лондоне. Он играл за национальную команду также на чемпионате мира-2010 и чемпионате Европы-2013.

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