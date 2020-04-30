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Виталий Фридзон: Tesla — будущее всего мира

Виталий Фридзон: Tesla — будущее всего мира
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился мнением об американской компании по производству электромобилей Tesla.

«Думаю, что Tesla — будущее всего мира. Ездил на ней, очень понравилось. На данный момент в России электромобилей не так много, потому что нет заправок. Например, мы были в Германии. В любом городе и отеле есть заправки, на краю города есть.

У нас в России это не так развито. Ценник у них не дешёвый. От 6 миллионов и выше. Но так, конечно, супер. Внутри всё сделано очень сильно. Думаю, что в дальнейшем они возьмут своё. Сейчас очень развиваются эти механизмы, идут вперёд», — рассказал Фридзон в прямом эфире в «Инстаграме» на странице «Локомотива-Кубань».

Напомним, в марте Фридзон стал вторым игроком в истории Единой лиги ВТБ, набравшим 2500 очков за карьеру.

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