Вяльцев намекнул, что может покинуть «Химки»

Ветеран «Химок» Егор Вяльцев дал понять, что ни он, ни другой возрастной игрок команды, Сергей Моня, не намерены завершать карьеру. Вместе с тем баскетболист намекнул, что может покинуть коллектив из Московской области.
«Все считают, что мы старенькие дедушки. Наверное, каждый год сомневаются, что мы ещё способны. Но, к счастью для нас, считаю, что мы держим себя в довольно неплохой форме для нашего возраста. Ещё можем попылить, показать что-то, помочь команде. Когда чувствуешь, что можешь помочь команде не словом, а делом, то надо играть. Посмотрим, в какой команде это будет.
Новые контракты? Никто сейчас ничего не обсуждает. В сложившейся ситуации не до этого. Нужно взять паузу хотя бы до лета», — приводит слова Вяльцева «Российская газета».
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