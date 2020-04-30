Вяльцев намекнул, что может покинуть «Химки»

Ветеран «Химок» Егор Вяльцев дал понять, что ни он, ни другой возрастной игрок команды, Сергей Моня, не намерены завершать карьеру. Вместе с тем баскетболист намекнул, что может покинуть коллектив из Московской области.

«Все считают, что мы старенькие дедушки. Наверное, каждый год сомневаются, что мы ещё способны. Но, к счастью для нас, считаю, что мы держим себя в довольно неплохой форме для нашего возраста. Ещё можем попылить, показать что-то, помочь команде. Когда чувствуешь, что можешь помочь команде не словом, а делом, то надо играть. Посмотрим, в какой команде это будет.

Новые контракты? Никто сейчас ничего не обсуждает. В сложившейся ситуации не до этого. Нужно взять паузу хотя бы до лета», — приводит слова Вяльцева «Российская газета».