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В НБА уверены, что у них будет нужное количество тестов на коронавирус к рестарту сезона

В НБА уверены, что у них будет нужное количество тестов на коронавирус к рестарту сезона
Баскетбол / НБА 0

В Национальной баскетбольной ассоциации уверены, что к возобновлению сезона лига будет располагать необходимым количеством тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает ESPN. Сообщается, что НБА потребуется около 15 тысяч тестов.

«Мы не будем забирать тесты у нуждающихся», — подчеркнул комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер.

Ранее стало известно, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах. Предположительно, матчи примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.

Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.

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