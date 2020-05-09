В НБА уверены, что у них будет нужное количество тестов на коронавирус к рестарту сезона

В Национальной баскетбольной ассоциации уверены, что к возобновлению сезона лига будет располагать необходимым количеством тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает ESPN. Сообщается, что НБА потребуется около 15 тысяч тестов.



«Мы не будем забирать тесты у нуждающихся», — подчеркнул комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер.



Ранее стало известно, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах. Предположительно, матчи примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.



Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.