«Детройт» предоставит бесплатные завтраки тем, кто оказывает помощь в борьбе с COVID-19

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс» совместно с «Макдоналдс» предоставит бесплатные завтраки работникам города, которые помогают справиться с пандемией коронавируса, сообщает Mass Live. Бесплатное питание получат врачи, пожарные, полицейские и водители общественного транспорта в период с 11 по 31 мая.



Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказалось ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.