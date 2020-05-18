Две трети игроков ACB против возобновления сезона

Две трети игроков испанской баскетбольной лиги против возобновления сезона, сообщает Eurohoops. По итогам анонимного вопроса, который проводился профсоюзом игроков Испании, 107 из 157 человек проголосовали против возобновления сезона.



Напомним, Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая.



Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 230 тыс. случаев заражения — это пятый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.