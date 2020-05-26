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Ясикявичюс останется в «Жальгирисе» минимум ещё на один сезон

Ясикявичюс останется в «Жальгирисе» минимум ещё на один сезон
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер Шарунас Ясикявичюс останется во главе команды из Каунаса ещё как минимум на один год, сообщает обозреватель Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере». Контракт специалиста с клубом действует до конца следующего сезона, и стороны намерены соблюдать его условия.

Напомним, сегодня, 26 мая, стало известно, что руководство «Жальгириса» приняло решение серьёзно сократить бюджет клуба. Ожидается, что он снизится на 30%. Коллектив, скорее всего, покинут Томас Уокап, Лукас Лекявичюс, Мариус Григонис, Артурас Милакнис и ряд других исполнителей.

Что касается Ячикявичюса, то он является одним из самых востребованных специалистов в Европе. В минувшее межсезонье его также связывали с командами НБА.

Источник: «Жальгирис» сократит бюджет на 30%, команда серьёзно изменит состав
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