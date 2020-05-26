Источник: «Жальгирис» сократит бюджет на 30%, команда серьёзно изменит состав
Литовский «Жальгирис» ждут серьёзные кадровые перестановки, клуб сократит бюджет на 30% перед стартом сезона-2020/2021, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.
«В «Жальгирисе» ожидаются важные изменения в составе. Начнём с того, что бюджет клуба, как ожидается, сократится на 30%. Это оставит команде 7-8 миллионов евро на следующий сезон», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Жальгирис» после 28 туров находился на девятом месте в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги до того, как руководство турнира приняло решение досрочно завершить сезон.
19 мая литовский клуб вернулся к тренировкам после паузы, связанной с карантином по коронавирусу. В первом занятии участвовали семь баскетболистов.
«Жальгирис» стал очередным клубом Евролиги, возобновившим тренировки
- 26 мая 2020
-
14:46
-
13:56
-
13:42
-
13:20
-
11:57
-
11:14
-
10:20
-
09:00
-
07:52
-
00:28
-
00:01
- 25 мая 2020
-
22:42
-
21:49
-
20:38
-
19:35
-
18:34
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
15:56
-
14:55
-
14:23
-
13:13
-
13:03
-
12:28
-
11:24
-
09:45
-
09:29
-
01:07
- 24 мая 2020
-
22:40
-
21:02
-
19:25
-
18:32
-
17:20
-
16:45
Партнерский контент