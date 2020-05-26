Источник: «Жальгирис» сократит бюджет на 30%, команда серьёзно изменит состав

Литовский «Жальгирис» ждут серьёзные кадровые перестановки, клуб сократит бюджет на 30% перед стартом сезона-2020/2021, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.



«В «Жальгирисе» ожидаются важные изменения в составе. Начнём с того, что бюджет клуба, как ожидается, сократится на 30%. Это оставит команде 7-8 миллионов евро на следующий сезон», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Жальгирис» после 28 туров находился на девятом месте в турнирной таблице регулярного сезона Евролиги до того, как руководство турнира приняло решение досрочно завершить сезон.



19 мая литовский клуб вернулся к тренировкам после паузы, связанной с карантином по коронавирусу. В первом занятии участвовали семь баскетболистов.

«Жальгирис» стал очередным клубом Евролиги, возобновившим тренировки