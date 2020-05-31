НБА планирует провести драфт 25 сентября

Руководство НБА планирует провести драфт 2020 года 25 сентября, сообщает Sports Illustraded. Планировалось, что важное мероприятие состоится 25 июня, но из-за приостановки сезона, связанного с пандемией коронавируса, дату сдвинули на три месяца.

Ожидается, что под лотерейными номерами драфта-2020 будут выбраны Энтнои Эдвардс, Оби Топпин, Киллиан Хэйес, Оньека Оконгву и Ламело Болл. Брат последнего, Лонзо Болл, выступает в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».

Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта. На данный момент руководство лиги надеется возобновить чемпионат 31 июля. Формат доигровки сезона ещё не известен. Обсуждается несколько вариантов, в том числе и возобновление чемпионата непосредственно с матчей плей-офф.