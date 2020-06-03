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«Локомотив-Кубань» не стал продлевать контракт с капитаном сборной России Фридзоном

«Локомотив-Кубань» не стал продлевать контракт с капитаном сборной России Фридзоном
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с капитаном сборной России Виталием Фридзоном по завершении двухлетнего контракта, сообщается на официальном сайте краснодарской команды.

В составе «Локо» Фридзон провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч (8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи). Всего в составе краснодарского клуба Фридзон реализовал 83 трёхочковых броска и 82 двухочковых.

Всего в Единой лиге ВТБ Фридзон провёл 264 игры, в которых набрал 2516 очков. Среди действующих игроков рубеж в 2500 баллов помимо Виталия покорился только Алексею Шведу. Фридзон также является лучшим по перехватам в истории лиги. 264 матча – 264 перехвата. У Никиты Курбанова, который идёт на втором месте, сейчас 219 перехватов.

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