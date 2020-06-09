Сын Леброна Джеймса назвал 5 любимых игроков НБА

Сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса составил свою версию списка из пяти лучших игроков НБА. Её опубликовало издание Fadeaway World.
В список Бронни вошли: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
в 2016 году Леброн сказал, что Бронни играет под 0-м номером в честь Расселла Уэстбрука, но сын звёздного игрока почему-то не включил разыгрывающего «Хьюстона» в свой список.
4 июня совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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