Дмитрий Песков признался, что в детстве занимался баскетболом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что в детстве одним из его любимых видов спорта был баскетбол.



«В детстве ничего примечательного я не делал. Обычное, как и у всех — и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали. Я занимался баскетболом, настольным теннисом. Я и сейчас стараюсь форму не терять, и по мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь», — приводит слова Пескова РИА «Новости».



В 2017 году пресс-секретарь президента уже демонстрировал свои баскетбольные навыки. Тогда его жена Татьяна Навка опубликовала видео, как Песков играет с детьми на сегвее. Ролик стал очень популярным в Сети. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».