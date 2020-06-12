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Дмитрий Песков признался, что в детстве занимался баскетболом

Дмитрий Песков признался, что в детстве занимался баскетболом
Баскетбол 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что в детстве одним из его любимых видов спорта был баскетбол.

«В детстве ничего примечательного я не делал. Обычное, как и у всех — и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали. Я занимался баскетболом, настольным теннисом. Я и сейчас стараюсь форму не терять, и по мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

В 2017 году пресс-секретарь президента уже демонстрировал свои баскетбольные навыки. Тогда его жена Татьяна Навка опубликовала видео, как Песков играет с детьми на сегвее. Ролик стал очень популярным в Сети. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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