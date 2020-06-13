Астахов: мы попадаем в новую реальность

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мыслями о возможном проведении матчей без зрителей. По словам функционера, в команде морально готовы к такому развитию событий.
«Конечно, спортсмены не хотят играть при пустых трибунах, мы же играем для зрителей. Мы всегда рады поддержке, дополнительной мотивации. Зачастую именно болельщики играют большую роль в победах команды.
Если встанет вопрос, играть без зрителей или не играть вообще, мы попадаем в новую реальность. Если нужно будет играть без зрителей, это непросто будет. Морально готовимся к этому, надеемся, что этого не будет", — сказал Астахов в интервью, размещённом на канале «Химок» в YouTube.
Напомним, следующий сезон Евролиги стартует 1 октября, а матчи Единой лиги ВТБ, скорее всего, начнутся в сентябре.
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