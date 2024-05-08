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Гомельский рассказал, что должен сделать «Денвер», чтобы обыграть «Миннесоту»

Именитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу полуфинальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, после первых двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу «Тимбервулвз».

«Игра «Миннесоты» в обороне — выше всяких похвал. Именно действия «волков» в обороне заставили нападение «Денвера» развалиться и стать таким малоэффективным.

«Денвер» должен больше внимания в атаке уделять пик-энд-роллам с участием Йокича, больше изоляций играть для Маррея, использовать «экстра пас». Я бы ещё предложил заигрывать Йокича на позиции спиной к кольцу с последующим движением снайперов на периметре, чтобы была возможность скидки под трёхочковые броски», — написал Гомельский на своём сайте.

Третий матч состоится в Миннесоте 11 мая, начало в 4:30 по московскому времени.