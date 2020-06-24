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Дрэймонд Грин объяснил, почему Леброн — величайший игрок в истории

Дрэймонд Грин объяснил, почему Леброн — величайший игрок в истории
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслужил звание лучшего игрока в истории из-за безупречного баскетбольного резюме.

«Леброн Джеймс, пожалуй, величайший игрок в истории. Посмотрите на его резюме. Оно безупречно», – приводит слова Грина Bleacher Report в «Твиттере».

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.

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