Легендарный рестлер выбрал лучшего игрока в истории между Леброном, Джорданом и Коби

Легендарный рестлер Гробовщик (Undertaker) считает, что Майкл Джордан является лучшим баскетболистом в истории по сравнению с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.
«Леброн Джеймс очень хорош, здесь нечего говорить. Однако Джордан просто был другим. Таких, как он, больше нет. Возможно, я просто рос в те времена и больше интересовался баскетболом.
Коби Брайант также заслуживает упоминания в подобной дискуссии, однако я в любом случае на стороне Джордана», – цитирует Гробовщика Sports Illustrated.
Леброн Джеймс и Майкл Джордан чаще всего упоминаются в дискуссии по определению лучшего игрока в истории НБА. Большинство экспертов и болельщиков ставят Джордана на первое место.
Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 3 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и один раз в «Кливленд Кавальерс»), при этом 6 раз уступал в финале. 35-летний Джеймс ещё не завершил карьеру. Сейчас он защищает цвета «Лос-Анджелес Лейкерс».
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