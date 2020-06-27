«Лейкерс» и «Клипперс» встретятся в первый день рестарта сезона НБА

НБА опубликовала расписание матчей рестарта сезона-2019/2020. Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида.
В первый игровой день сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Юта Джаз», а также состоится принципиальное дерби фаворитов на завоевание титула «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает официальный сайт лиги.
31 июля пройдут ещё 6 матчей: «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс», «Портленд Трэйл Блейзерс» — «Мемфис Гриззлис», «Финикс Санз» — «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс», «Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз», «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс».
Все матчи «Лейкерс» и «Клипперс» будут транслироваться на национальном телевидении США (ESPN, TNT, NBATV). Всего перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
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