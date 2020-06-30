Ерёмин: ЦСКА — это класс и условия, но для Воронцевича уход может быть положительным шагом

Председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин выразил мнение, что уход из ЦСКА поможет отыгравшему за клуб 14 сезонов Андрею Воронцевичу встряхнуть карьеру.



«Мне очень нравился Воронцевич в последние годы, но мне кажется, что он то ли потух, то ли пресытился, в нём не было тех огня и задора как в предыдущие годы. Он ещё достаточно невозрастной игрок, ясно, что ему, наверное, не хочется уходить из ЦСКА. ЦСКА — это фирма, класс, условия… Но для того, чтобы встряхнуться, уход мог бы стать положительным шагом.

Не думаю, что Воронцевич будет играть лучше, чем играл, но потенциал он свой не исчерпал. Это опытный баскетболист, который может усилить любую команду", — приводит слова Ерёмина «Р-Спорт».