Барнс: многие владельцы клубов НБА — расисты. Я точно знаю

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс в очередной раз высказался на тему расизма в США. По его словам, многие владельцы клубов лиги имеют расовые предрассудки.

«Многие владельцы клубов расисты. И такая ситуация не только в НБА, но и в НФЛ. Я точно это знаю. Не хочу называть имена, но это ребята старой закалки. Они из 70-х годов или из поздних 60-х и они просто так воспитывались. Они смотрят на игроков, не хочу сказать, что как на рабов, это слишком жёстко, но у этих людей психология плантаторов. Они говорят что-то вроде „это мои люди“, „я плачу им“. Так когда-то говорил Дональд Стерлинг: „я покупаю им машины, покупаю им еду, дома“. Но он не единственный, кто так думал. Он просто единственный глупый дурак, попавшийся на этом», — приводит слова Барнса Clutch Points.

Дональд Стерлинг в прошлом был владельцем «Лос-Анджелес Клипперс», но вынужден был продать клуб после расистского скандала.