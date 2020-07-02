Базаревич отреагировал на уход Воронцевича, решение Шведа и травму Мозгова

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением об уходе Андрея Воронцевича из ЦСКА, продлении контракта Алексеем Шведом с «Химками» и очередной операции Тимофея Мозгова.
«Очень трудно комментировать и оценивать, учитывая, что я не нахожусь внутри коллектива, не владею всей информацией. При этом могу сказать, что Андрей Воронцевич — отличный игрок, который не сказал своего последнего слова в баскетболе. Не сомневаюсь, что он получит много достойных предложений. Понятно, что после 14 лет в одном клубе он прикипел к ЦСКА, клуб многое для него значит. Но все мы живём в современных реалиях. Поэтому желаю ему побыстрее определиться со своим будущим и провести ещё не один сезон на хорошем уровне.
Мозгов? Мы надеялись, что Тимофей сможет восстановиться к ЧМ-2019, но с тех пор прошёл почти год, но он по-прежнему вне игры. Мне жаль, что для Мозгова всё складывается таким образом. При этом опускать руки тоже нельзя. Надеюсь, что мы ещё увидим его на паркете.
Продление Шведом контракта с „Химками"? Если Алексей считает, что принял оптимальное решение, то я только рад за него. Он заключил длительный контракт, заработает хорошие деньги. Для «Химок» это тоже отличное подписание. Тут даже объяснять не надо — Швед многолетний лидер клуба, который тянет команду за собой. Для сборной же самое главное, чтобы у него было желание приезжать в национальную команду и здоровье“, — приводит слова Базаревича „Спорт-экспресс“.
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