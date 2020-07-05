Куртинайтис отреагировал на новый контракт Букера с «Химками»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис доволен, что клубу удалось сохранить в составе центрового Девина Букера. По словам специалиста, в следующем сезоне американец может выступить даже лучше.
«Очень рад, что Девин остался в команде. Он хорошо провел прошлый сезон, думаю, это был лучший год в его карьере. Оставил хорошее впечатление о себе у всех болельщиков, тренеров, коллег по команде. У него большой потенциал. Второй год с теми же партнёрами Букеру удастся ещё лучше. Мастерства у него достаточно», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
Девин Букер перешёл в «Химки» прошлым летом. В сезоне-2019/2020 провёл 46 игр во всех турнирах. Набирал 12,3 очка (лучший показатель – 27 очков в матче с «Нижним Новгородом 10.02.2020) и собирал 4,52 подбора (лучший показатель – 11 в матче с «Астаной» 20.10.2019). Был признан MVP февраля в Единой лиге ВТБ и MVP 13-го тура Евролиги.
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