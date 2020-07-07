«Фенербахче» совершил первое подписание после назначения Кокошкова

Турецкий «Фенербахче» согласовал контракт с форвардом «Динамо Сассари» Дишоуном Пьерром, сообщает Eurohoops.



26-летний Пьерр в среднем набирал 12,6 очка, 8,4 подбора и 2,4 передачи в Лиге чемпионов ФИБА в прошлом сезоне. Его подписание стало первым трансфером «Фенербахче» после назначения Игора Кокошкова на пост главного тренера.



Кокошков в сезоне-2019/2020 работал на посту ассистента главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона. В сильнейшей баскетбольной лиге мира трудится два десятилетия, с тех по как в 2000 году занял пост помощника в «Лос-Анджелес Клипперс». Кокошков стал первым европейцем, занявшим пост главного тренера в НБА. В сезоне-2018/2019 работал в «Финикс Санз». Кроме того, серб выиграл Евробаскет-2017 во главе сборной Словении.



В «Фенербахче» Кокошков сменил 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича, покинувшего клуб летом после 7 лет работы. Обрадович решил, что возьмёт перерыва в тренерской деятельности на один год. Кокошков согласился возглавить «Фенербахче», несмотря на урезание бюджета примерно в два раза.