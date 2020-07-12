Лука Вильдоса отреагировал на информацию о том, что ЦСКА хочет его подписать

Защитник «Басконии» Лука Вильдоса отреагировал на слухи о своём возможном переходе в ЦСКА.



«Я ничего не получал. Мой агент может знать, но он не будет меня беспокоить, пока не появится конкретное предложение. У меня есть контракт, я счастлив в команде и не думаю покидать „Басконию“.



Я буду скучать по Шенгелии. Не знаю, как он заставил себя так долго играть в финале чемпионата Испании, играя столько игр за короткое время. Но это не имело значения, он полностью выложился. Его желание победить распространилось на всех нас», — приводит слова Луки Вильдосы Libertad Digital.



24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в среднем в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал по 7,1 очка, а также отдавал по 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи.