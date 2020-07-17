«Ховентуд» обошёл «Зенит» в борьбе за легенду «Барселоны»

Испанский «Ховентуд» согласовал контракт с бывшим капитаном «Барселоны» Анте Томичем, сообщает Sportando. Ранее сообщалось, что интерес к Томичу проявляет санкт-петербургский «Зенит».



На решение «Барселоны» расстаться с 33-летним Томичем повлиял проигрыш в финальном матче чемпионата Испании с «Басконией» (67:69). В досрочно завершённом сезоне-2019/2020 Евролиги хорват, выполнявший обязанности капитана сине-гранатовых после завершения карьеры легендарного Хуана Карлоса Наварро в 2018 году, провёл 28 матчей, набирая в них 5,7 очка, совершая 4,0 подбора и выполняя 1,0 передачи.



Томич выступал за «Барселону» последние восемь лет. За время пребывания в клубе центровой выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.