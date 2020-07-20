Профсоюз игроков НБА вместе с Уэстбруком предложил 9 новых надписей на майках игроков

Профсоюз игроков НБА совместно с Honor The Gift, брендом одежды разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, предложил 9 новых антирасистских надписей на майках для замены фамилий баскетболистов во время рестарта сезона в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания в «Твиттере».



Ранее профсоюз утвердил лозунги «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие. Уэстбрук и его компания предлагают 9 новых: «Системный расизм», «Полицейская реформа», «Нет справедливости», «Нет мира», «Разорвать цикл», «Странный фрукт» (отсылка к песне тёмнокожей певицы Билли Холидей), «Любыми средствами» («Во что бы то ни стало»), «Народная власть», «Я следующий?».



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.