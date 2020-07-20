«Баскония» провела важную перестановку в задней линии
Испанский баскетбольный клуб «Баскония» из города Витория-Гастейс произвёл замену на позиции разыгрывающего защитника. Команда отказалась продлевать соглашение с американцем Пиеррией Хенри и подписала контракт на два года с Хадином Каррингтоном. Об этом сообщает Eurohoops.
Бывший игрок УНИКСа Хенри в прошлом году заключил с «Басконией» контракт по схеме «1+1». Испанская команда хотела сохранить американца в составе, но его зарплата, которая превышает € 1 млн, слишком высока для уменьшенного бюджета «Басконии».
Каррингтон в прошлом сезоне выступал за немецкий «Людвигсбург», набирая в Бундеслиге 17,2 очка, 3,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч. В 2018 году разыгрывающий не был выбран на драфте НБА.
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