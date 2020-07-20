Грузинский политик — о Шенгелии в ЦСКА: предатель сбежал в клуб оккупационной армии

Грузинский политический деятель Губаз Саникидзе раскритиковал баскетболиста Торнике Шенгелию за переход в московский ЦСКА. Он назвал спортсмена предателем и отметил, что нельзя разделять спорт и политику.



«Оказывается, политика — это не спорт, если предатель нашей баскетбольной страны бежал в Россию. В стране нет ничего большего, чем политика. Спорт — это политика номер один. Это не должно одобряться. Сегодня спорт определяет отношения между государствами. Человек пошёл в российскую армию, в клуб оккупационной армии», — приводит слова Саникидзе Ipress.ge.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.