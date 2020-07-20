Грин назвал самого нежелательного соперника для «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин заявил, что самый нежелательный соперник его команды в первом раунде плей-офф НБА — «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Не скажу, что мы кого-то боимся, но, если бы была возможность выбирать соперника в первом раунде плей-офф, вероятно, хотели бы избежать встречи с «Портлендом». У них больше опыта, есть Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум.
Не говорю, что у других команд нет угроз, но они немного моложе. «Мемфис Гриззлиз» – очень молодая команда. Болельщики и СМИ хотят увидеть противостояние Зайона Уильямсона с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Однако из-за опыта «Блэйзерс» более опасны, чем «Гриззлиз» и «Пеликанс», – приводит слова Грина Silver Screen and Roll.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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