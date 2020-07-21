УНИКС ведёт переговоры с известным итальянским игроком

Казанский УНИКС начал переговоры с итальянским баскетболистом Алессандро Джентиле, сообщает Sportando. Российский клуб предлагает игроку соглашение по схеме «1+1».

Джентиле провёл сезон-2019/2020 в составе «Тренто», но покинул клуб, так тот не будет играть в следующем сезоне Еврокубка. Статистика форварда в прошлом году: 14,6 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.



Напомним, УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.