Гомельский назвал 5 команд, которые смотрятся предпочтительнее всех остальных в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выделил пять клубов Евролиги, у которых, по его мнению, наиболее сильный состав перед началом нового сезона.
«По потенциалу состава в Евролиге сейчас есть пять команд, которые смотрятся предпочтительнее всех остальных: «Барселона», «Реал», ЦСКА, «Химки» и «Милан». Жду окончания селекции в «Маккаби», — написал Гомельский на своём сайте.
В первом туре Евролиги московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».
В заключительном раунде регулярного чемпионата ЦСКА 8 апреля дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ, «Зенит» 9 апреля примет тель-авивский «Маккаби», а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с греческим «Олимпиакосом».
- 23 июля 2020
-
15:38
-
15:38
-
12:50
-
12:38
-
12:10
-
11:13
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
06:55
-
06:33
-
06:22
-
00:44
-
00:29
-
00:06
- 22 июля 2020
-
23:50
-
22:42
-
21:54
-
21:51
-
21:24
-
20:55
-
19:45
-
19:13
-
19:06
-
18:56
-
18:01
-
17:11
-
16:43
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:05
-
15:19