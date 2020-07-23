Гомельский назвал 5 команд, которые смотрятся предпочтительнее всех остальных в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выделил пять клубов Евролиги, у которых, по его мнению, наиболее сильный состав перед началом нового сезона.



«По потенциалу состава в Евролиге сейчас есть пять команд, которые смотрятся предпочтительнее всех остальных: «Барселона», «Реал», ЦСКА, «Химки» и «Милан». Жду окончания селекции в «Маккаби», — написал Гомельский на своём сайте.



В первом туре Евролиги московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».



В заключительном раунде регулярного чемпионата ЦСКА 8 апреля дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ, «Зенит» 9 апреля примет тель-авивский «Маккаби», а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с греческим «Олимпиакосом».