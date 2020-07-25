Пропустивший 2,5 года Роберсон прокомментировал возвращение на площадку

Форвард «Оклахомы» Андре Роберсон, вернувшийся в строй после долгого отсутствия из-за травмы, рассказал, что испытал от возвращения на паркет.



«Испытал целую гамму эмоций: тревога, счастье, восторг. Было достаточно просто вернуться на паркет и услышать, как тренер называет меня по имени. Тренер сообщил мне чуть раньше, в перерыве, так что я заранее начал готовится к выходу на паркет, нервы просто натянулись.



Не знаю, был ли способен говорить первые четыре минуты. Было очень здорово вернуться. Парни всегда поддерживали, они прошли вместе со мной через процесс восстановления, так что много знают о борьбе за возвращение на площадку. Все сыграли свою роль, и я очень благодарен им за это. Люблю „Оклахому“. Очень благодарен всем за поддержку», — приводит слова Роберсона USA Today.