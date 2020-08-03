«Даллас» уступил «Финиксу», несмотря на 40 очков и 11 передач Дончича

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 117:115.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. Кэмерон Джонсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 передач. Кристапс Порзингис записал в свой актив 30 очков.

В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Даллас Маверикс» сыграет с «Сакраменто Кингз». Оба матча пройдут 4 августа.