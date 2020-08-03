«Даллас» уступил «Финиксу», несмотря на 40 очков и 11 передач Дончича
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 117:115.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. Кэмерон Джонсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 11 передач. Кристапс Порзингис записал в свой актив 30 очков.
В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Даллас Маверикс» сыграет с «Сакраменто Кингз». Оба матча пройдут 4 августа.
НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 30, Рубио - 20, Джонсон - 19, Шарич - 13, Пэйн - 10, Камински - 8, Эйтон - 7, Картер - 6, Бриджес - 4, Jerome, Lecque, Owens, Бэйнс, Диалло, Окобо, Убре
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Порзингис - 30, Карри - 16, Марьянович - 8, Райт - 6, Финни-Смит - 5, Бёрк - 4, Cleveland - 2, Клебер - 2, Хардуэй-младший - 2, Reaves, Бареа, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Пауэлл
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