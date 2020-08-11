Эксперт: Дончич стал бы идолом НБА, если бы был афроамериканцем

Известный спортивный аналитик Шэннон Шарп заявил, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич мог превратиться в по-настоящему культового игрока для НБА, если бы был афроамериканцем.



«Он выиграет MVP. Лука невероятно хорош. Отдайте этому человеку должное. Знаешь что, Скип Бэйлесс? Если бы Лука Дончич был афроамериканцем, он бы стал настоящим идолом НБА. Никаких вопросов по этому поводу», — цитирует Шарпа Fadeaway World.



Напомним, Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (136:132 ОТ) набрал 36 очков, 19 передач и 14 подборов и тем самым превзошёл рекорд легендарного Майкла Джордана, став самым молодым игроком в истории НБА, записавшим на свой счёт минимум 35 очков, 10 подборов и 15 передач в одной игре.



Дончич выступает в НБА второй год. В сезоне-2019/2020 Лука был признан лучшим новичком лиги. «Даллас» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф сезона-2019/2020. До переезда в НБА Дончич играл за мадридский «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в сезоне-2017/2018.