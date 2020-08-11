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Дополнительные игры за выход в плей-офф пройдут 15–16 августа

Дополнительные игры за выход в плей-офф пройдут 15–16 августа
Баскетбол / НБА 0

В НБА определились с датой дополнительных матчей за выход в плей-офф, сообщает Yahoo Sports. Первая встреча будет проведена 15 августа. В ней примут участие восьмые и девятые команды Западной конференции. Если коллектив, занимающий восьмое место, одержит победу, он и получит место в постсезоне. Если победа останется за командой, располагающейся на девятом месте, то 16 августа состоится вторая встреча.

На данный момент на восьмые-девятые позиции в Западной конференции претендуют «Мемфис Гриззлиз», «Сан-Антонио Спёрс», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, «Финикс Санз» до сих пор является единственной командой, которая ещё не проигрывала в пузыре. Сегодня, 11 августа, аризонцы проведут встречу с «Филадельфией Сиксерс».

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