Дэмьен Лиллард повторил уникальный рекорд Стефена Карри

30-летний американский разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отметился очередным дабл-даблом из 42 очков, 12 передач и 3 подборов в игре регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (134:133).
Лиллард завершил сезон со средними показателями 30,0 очка, 4,3 подбора, 8,0 передач и 1,1 перехвата при точности трёхочковых 40,1%. Разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» исполнял 10,2 попытки бросков из-за дуги. Лиллард стал вторым баскетболистом в истории НБА после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который в течение одного сезона совершал более 10 трёхочковых попыток с точностью выше 40%.
«Портленд» сыграет с «Мемфис Гриззлиз» в стыковых матчах за право сыграть в плей-офф Западной конференции.
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