Владе Дивац уволен из «Сакраменто»

Владе Дивац покинул пост генерального менеджера «Сакраменто Кингз» сообщил клуб в официальном пресс-релизе.

Специальный советник Джо Дюмарс станет временно исполняющим обязанности вице-президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера. Кроме того, Дюмарс будет принимать участие в поисках нового генерального менеджера «Сакраменто».

«Приняли трудное решение, но считаем, что это лучший вариант двигаться вперёд, поскольку мы работаем над созданием команды-победителя, которую заслуживают видеть наши преданные фанаты. Мы благодарны Владе за лидерство, преданность делу и упорный труд как на площадке, так и за её пределами. Он всегда будет частью нашей семьи», — заявил владелец «Кингз» Вивек Ранадиве.



«Сакраменто» не выходил в плей-офф НБА последние 14 сезонов, что является худшей серией среди всех 30 команд лиги.