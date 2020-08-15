Владе Дивац уволен из «Сакраменто»

Владе Дивац покинул пост генерального менеджера «Сакраменто Кингз» сообщил клуб в официальном пресс-релизе.
Специальный советник Джо Дюмарс станет временно исполняющим обязанности вице-президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера. Кроме того, Дюмарс будет принимать участие в поисках нового генерального менеджера «Сакраменто».
«Приняли трудное решение, но считаем, что это лучший вариант двигаться вперёд, поскольку мы работаем над созданием команды-победителя, которую заслуживают видеть наши преданные фанаты. Мы благодарны Владе за лидерство, преданность делу и упорный труд как на площадке, так и за её пределами. Он всегда будет частью нашей семьи», — заявил владелец «Кингз» Вивек Ранадиве.
«Сакраменто» не выходил в плей-офф НБА последние 14 сезонов, что является худшей серией среди всех 30 команд лиги.
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