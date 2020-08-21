Скотти Пиппен назвал лучший дуэт звёзд в НБА

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен признался, что считает лучшим дуэтом звёзд в НБА пару Расселл Уэстбрук – Джеймс Харден. Он поставил их выше связок Леброн Джеймс – Энтони Дэвис и Кавай Леонард – Пол Джордж.
Комментируя свой выбор и отвечая на вопрос, почему он не выбрал Леброна и Дэвиса, Скотти сказал: «Они просто не используют атакующую силу в последние пять минут игры, а Харден и Уэстбрук не расслабляются ни на минуту. Они всегда сильны. Поэтому я выбираю их».
Видео доступно на странице USA Today Sports в «Твиттере».
Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции.
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