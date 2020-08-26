Карри отреагировал на эмоциональную речь Риверса о проблемах в США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на речь главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса о полицейском насилии в США. Ранее в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



«Я горжусь тем, что знаком с тобой. Иногда просто не знаешь, что нужно сказать, когда случается такая болль. Нам нужны перемены. В каждом слове много истины. Проснитесь», — написал в своём «твиттере» Стефен Карри.



Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА. Стефен реализовал 2495 трёхочковых. Ожидается, что до конца карьеры он превзойдет по этому показателю исторический рекорд Рэя Аллена (2973 попадания из-за дуги).