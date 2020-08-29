Игроки НБА отреагировали на смерть актёра Чедвика Боузмана, сыгравшего Чёрную Пантеру

После 4-летней борьбы с раком толстой кишки известный актёр Чедвик Боузман ушёл из жизни сегодня, 29 августа, в возрасте 43 лет. Он сыграл Джеки Робинсона в фильме «42 года», Тергуда Маршалла — в фильме «Маршалл» и, что наиболее известно широкому кругу, в фильме «Марвел» «Чёрная Пантера». Во франшизе «Мстителей» Боузман был одним из героев и образцом для подражания для темнокожего сообщества.

Его смерть сильно ударила по многим, особенно в сообществе НБА. Многие действующие баскетболисты не оставили эту тему без внимания, отреагировав в социальных сетях.

«Завтра не обещали. А пока будь хорошим человеком», — написал разыгрывающий «Миннесоты» Д'Анджело Рассел.

«Покойся с миром, легенда», — гласит запись в «твиттере» форварда «Кливленда» Кевина Лава.

«Ни за что! Ни за что! Ни за что! Неееет», — эмоционально отреагировал защитник «Лейкерс» Джей Ар Смит.

«Чёрт, я действительно расстроен! Чувак создал Чёрную Пантеру, борясь с ней. Мы просто никогда не видим, что творится в жизни у людей! Дарите людям цветы, пока они здесь!» — написал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил.

«Когда думаешь, что в этом году хуже не будет… Легенда, покойся с миром», — прокомментировал центровой «Портленда» Юсуф Нуркич.